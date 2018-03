Eddie Murphy é o menos rentável O humorista Eddie Murphy foi considerado pela revista Forbes o ator menos rentável de Hollywood, seguido por Katherine Heigl e Reese Witherspoon. O ranking, elaborado com base nos salários dos intérpretes e nas arrecadações dos últimos três filmes, situa a grande estrela dos anos 80 como a pior opção para os estúdios atualmente, por causa do fracasso de seus filmes Imagine Só, As Mil Palavras e O Grande Dave. Segundo a revista, por cada dólar pago a Murphy, o ator foi capaz de gerar apenas US$ 2,30. Sandra Bullock, Jack Black, Steve Martin e Owen Wilson completam o ranking. / EFE