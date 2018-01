Eddie Murphy casa-se em ilha da Polinésia Francesa--revista O comediante Eddie Murphy casou-se na terça-feira com a produtora de filmes Tracey Edmonds em uma ilha particular da Polinésia Francesa, segundo a revista People. A cerimônia, que contou com 25 convidados, foi realizada perto de Bora Bora, uma ilha do Pacífico a 230 km noroeste do Taiti, afirmou a reportagem da People, citando representantes do casal. Em 2006, Murphy, 46, divorciou-se de sua mulher Nicole, com quem foi casado por 13 anos. Juntos, eles tiveram cinco filhos. No ano passado, ele teve uma filha com a cantora Melanie Brown, do grupo Spices Girls, mas não reconheceu a paternidade até a criança completar quatro meses. (Por Dean Goodman)