Ed Sheeran se torna o artista mais escutado no Spotify

A estrela britânica do pop Ed Sheeran se tornou o artista mais escutado no serviço de música em streaming Spotify, enquanto se prepara para lançar seu próximo disco.

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran encerrou seu hiato de quase dois anos longe do mundo da música com o lançamento das música Shape of You e Castle on the Hill, em janeiro.

Segundo dados desta sexta-feira, 17, do Spotify, Sheeran é escutado por 42,2 milhões de usuários por mês na plataforma, que conta com 100 milhões de usuários.

Assim, o britânico superou a sensação de R&B The Weeknd, que se apoderou da audiência em dezembro, após o lançamento do álbum Starboy.

The Weeknd, por sua vez, acabou com o reinado de seis meses no Spotify do seu mentor, o rapper Drake.

A dupla de DJs nova-iorquina The Chainsmokers ficou em segundo lugar, enquanto The Weeknd caiu para o terceiro, seguido de Drake.

Os dados mensais do Spotify indicam o número de pessoas que escutam um artista em um período específico, independentemente de quantas vezes o usuário tenha reproduzido a mesma canção.

Até agora, a canção One Dance de Drake é a mais escutada do Spotify, com cerca de 1,1 bilhão de reproduções.