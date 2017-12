Ed Motta volta ao pop no novo álbum 'Piquenique'

"Nem por brincadeira tínhamos pensando em fazer alguma canção juntos. A ideia surgiu depois de um jantar regado a muito vinho", revela Ed por telefone, quando saía de um restaurante vegetariano em São Paulo. "Vim almoçar em um vegetariano para tirar minha culpa. Falei pra minha mulher que, já que é Ano Novo, eu tinha direito de comer macarrão. Estou comendo todo dia", brinca, sobre a tentativa frustrada de levar adiante mais uma dieta.

"Piquenique" é uma resposta de Ed para os fãs que esperavam mais um trabalho pop no estilo de "Manoel" e do CD "Manual Prático Para Festas, Bailes e Afins", de 1997. "Queria ter lançado este disco no ano passado, só que não tinha uma quantidade de músicas suficiente. A Turma da Pilantragem, com a Maria Rita, por exemplo, fazia parte do disco passado, mas não tinha a ver com o álbum (Chapter 9, de 2008)."

Os arranjos minimalistas - com bateria programada e raros instrumentos - e os poucos músicos convidados para o processo foram propositais. Ed quis que cada música tivesse uma moldura e uma atmosfera radiofônica. "Antes que alguém pegue a canção e faça um remix dela", justifica. A parceria com a esposa está em 11 faixas, e "Nefertiti" é a única que aceitou Rita Lee como ?intrusa?.

"Ninguém me conhece melhor do que a minha esposa. É a primeira vez que canto a minha realidade, pois sempre cantei a ideia dos letristas. Agora estou botando o meu na reta. Tem uma música chamada Nicole Versus Cheng, por exemplo, que é a letra mais legal que já cantei na vida. É detetivesca, quase um roteiro de quadrinhos." As letras se desenrolaram como um jogral entre o casal, com cada um resolvendo uma frase. Além dos quadrinhos, as letras de "Piquenique" versam, em sua maioria, sobre o relacionamento e o cotidiano do casal. As informações são do Jornal da Tarde.