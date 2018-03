Ecos de Michael no talento de Bruno Mars

Michael Jackson mal desencarnou e já assombra as grandes gravadoras. O médium em que o nem-tão-santo baixa chama-se Bruno Mars, jovem cantor de soluços sincopados e propensão para o drama que interpreta o hit Granade com reverência ao rei do pop. Mas antes que haja confusão, Bruno Mars não é o novo Michael Jackson. A influência vem de uma fase específica, precisamente a tardia, em que o rei do pop preferia sucessos melosos como You Are Not Alone e Heal The World à funkeira de Bad e Beat It. O foco em Doo-Wops and Hooligans é outro. Bruno canta para o público adolescente (aquele que ainda ganha discos de presente) e está mais interessado em bancar o orgulho do sogrão do que o showman endiabrado. Isso arrasta o disco para o pop convencional e impõe limites ao talento do cantor. No entanto, trata-se de um excelente hitmaker cujas melôs tem iluminado tanto seu próprio trabalho quanto o dos outros: Em 2010, emplacou dois hits de sua autoria (Just the Way You Are e Granade) no topo da Billboard, além de escrever arranjos para B.o.B (outro astro teen) e compor o brilhante refrão de Fuck You, música de Cee Lo.

OUÇA TAMBÉM

NOTHIN" ON YOU

Artista: B.o.B Álbum: The Adventures of Bobby Ray Gravadora: Warner

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Preço: R$ 29, em média