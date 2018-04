Eclipse lidera indicações do framboesa Eclipse, O Último Mestre do Ar 2 lideram as indicações para a 31ª Framboesa de Ouro, que premia os piores filmes do ano e é entregue um dia antes do Oscar. O último episódio da saga Crepúsculo tem nove indicações, incluindo pior atuação para Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner. O Último Mestre do Ar, de M. Night Shyamalan, também levou nove indicações. Sex and the City 2 concorre em sete categorias, incluindo pior elenco e diretor. Completam a lista Os Vampiros Que Se Mordam e Caçador de Recompensa. Entre os atores, Pattinson foi indicado duas vezes: por Eclipse e Lembranças. Disputa o "prêmio duplo" com Lautner, indicado por Eclipse e Idas e Vindas do Amor. Completam a lista Jack Black (As Viagens de Gulliver), Gerard Butler (Caçador de Recompensa) e Ashton Kutcher (Par Perfeito e Idas e Vindas do Amor). Este ano, há nova categoria: Pior uso de 3D. Os indicados são Como Cães e Gatos 2, Fúria de Titãs, O Último Mestre do Ar, O Quebra-Nozes 3D. Jogos Mortais: O Final. /