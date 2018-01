ECA abre inscrições para cursos de artes O Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) abre inscrições para cursos de artes de curta duração para o primeiro semestre de 2012. Tais cursos têm por objetivo tornar acessível ao público externo parte do conhecimento que, em geral, é oferecido exclusivamente aos alunos de graduação. Para o primeiro semestre de 2012 serão oferecidos cinco cursos, três voltados para o público adulto, um para crianças e um para adolescentes. Em março começam os cursos de cerâmica, gravura e desenho. Maiores informações pelo tel. (011) 3091-4430 ou pelo email: extensao.cap@usp.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.