Ebola leva Ana Paula Padrão à Guiné pela Band Acertou quem suspeitou que Ana Paula Padrão não iria para a Band só para brincar de mestre de cerimônias de reality show culinário. A jornalista gravou praticamente toda sua parte no Master Chef e, depois de substituir Marcelo Tas na bancada do CQC na semana passada, seguiu direto para Conacri, capital da Guiné, onde realiza grande reportagem sobre a convivência local com o vírus Ebola. A pré-produção da viagem levou mais de um mês e contou com o apoio de autoridades locais como o Ministério da Saúde, além de organizações estrangeiras como Médico Sem Fronteiras e Cruz Vermelha. "Nossa equipe fica atenta o tempo todo para evitar os pontos de contato com a doença", diz a jornalista. Seguindo recomendação das autoridades, ela ficará no país por no máximo cinco dias. O resultado do trabalho vai ao ar em um único especial, ainda em dezembro. Voluntária em situações de risco, Ana Paula já cobriu conflitos no Afeganistão e contaminação radioativa no Japão.