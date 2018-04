Eastwood prepara filme com Beyoncé Clint Eastwood deve dirigir a cantora Beyoncé na nova versão que prepara para o musical Nasce Uma Estrela, informou a edição digital da revista The Hollywood Reporter. Eastwood, que está com 80 anos, vai digirir a obra em parceria com John Peters e Bill Gerber. Antes, a Warner Bros. já havia sondado cineastas como Joel Schumacher e Nick Cassavets, além de atores como Will Smith e Russell Crowe para integrarem o elenco. O musical já teve várias versões, inclusive uma com Judy Garland, em 1954. Para esta adaptação, que já está em fase de produção, Eastwood ainda está definindo o elenco, que já conta com Leonardo DiCaprio e Judi Dench. / EFE