E uma mostra de Richter ainda este mês A Pinacoteca do Estado também já prepara, para inaugurar no próximo dia 23, a primeira mostra individual no Brasil do pintor alemão Gerhard Richter, considerado um dos principais artistas vivos da atualidade. A exposição, intitulada Gerhard Richter: Sinopse, vai reunir 27 de suas pinturas, perpassando a trajetória do alemão desde a década de 1960.