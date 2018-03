É tudo verdade começa com música

Uma Noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil, abre no dia 8 a mostra É Tudo Verdade, maior festival de documentários da América Latina, que ocorre em São Paulo e no Rio até dia 18, em sessão para convidados no Espaço Unibanco de Cinema. O longa resgata a final do 3.º Festival da Música Popular, promovido e exibido pela TV Record, em 21 de outubro de 1967. No Rio, a maratona começa com a estreia do documentário de José Padilha, a coprodução internacional Segredos da Tribo, que coloca a antropologia no banco dos réus ao abordar a atuação de pesquisadores entre os ianomâmis da Venezuela nos anos 1960 e 1970.