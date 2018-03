É Tudo Verdade anuncia lista de selecionados O É Tudo Verdade anunciou a primeira relação de 15 documentários brasileiros inéditos selecionados para a 15º edição do festival, que ocorre de 8 a 18 de abril, em São Paulo, e de 9 a 18 de abril, no Rio. O vencedor entre longa e médias-metragens receberá R$ 100 mil. A lista completa pode ser conferida no site www.itsalltrue.com.br.