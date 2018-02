É Tudo Verdade abre inscrições O 18.º Festival Internacional de Documentários - É Tudo Verdade 2013 está com inscrições abertas para obras brasileiras até dia 10 de dezembro. Para participar da mostra competitiva nacional, que dará R$ 110 mil em prêmios, os longas e médias-metragens precisam ter ineditismo absoluto no País. Curtas não precisam ser inéditos. Criado pelo crítico Amir Labaki em 1996, o festival ocorrerá entre 4 e 14 de abril em São Paulo e no Rio de Janeiro, simultaneamente. Serão exibidas cerca de cem produções nacionais e internacionais, com entrada gratuita em todas as sessões. Mais informações e fichas de inscrição em www.etudoverdade.com.br.