É tudo possível

Ainda que você tenha a impressão de ser impossível superar as adversidades que impedem a realização dos seus sonhos, infinitamente mais forte é o vínculo que faz a ponte entre sua consciência e os sonhos. Por isso, não vale a pena lamentar-se por tudo que foi perdido ou, ainda, por você se convencer de ser impossível superar a voragem de rotinas que consomem todo o tempo hábil que poderia ser utilizado em assuntos mais importantes. Em algum momento você terá de fazer opções e dentre essas haverá sempre a de fazer uso de sua força de vontade para ir além do que seria normal ou civilizadamente correto fazer. Empreender a ação certa é uma experiência complexa, mas só depende disso a realização de seus sonhos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Quando as pessoas falam, é melhor ouvi-las com atenção, pois manter uma postura de enfado seria perder a oportunidade de, talvez, receber um comunicado importante. Sempre preste muita atenção ao que as pessoas dizem.

TOURO 21-4 a 20-5

Você só saberá que era bom ter tomado a iniciativa de seguir em frente depois de tomar essa iniciativa. Ninguém poderia saber antecipadamente o resultado de seus atos, sempre haverá uma margem de incerteza.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Frustrar-se não é o

fim do caminho, apenas a oportunidade de fazer os necessários ajustes para que o objetivo pretendido seja conquistado. Nunca permita que a legítima diversão seja obscurecida pela frustração.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Na eventualidade de alguém pretender causar humilhação a você, em vez de reagir com agressividade trate essa pessoa com indiferença. Isso devolverá a ela a humilhação sem sequer causar um pequeno arranhão à sua alma.

LEÃO 22-7 a 22-8

Quanto mais a sua alma resistir a fazer as transformações que a necessidade apontou, mais difíceis serão as coisas, não apenas para você como também para todas as pessoas que fazem parte de seu círculo familiar.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quando você permite que as pessoas façam contato é também quando os relacionamentos atingem maior equilíbrio e harmonia. Distanciar-se das pessoas deve ser uma atitude apenas eventual e não costume ou rotina.

LIBRA 23-9 a 22-10

Nutra o sentimento que acolhe com boa vontade as novidades que acontecem por aí. Enquanto a mente e o coração não forem abertos o suficiente para aceitar

as novidades, muita dor será produzida pela resistência.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Qualquer sentimento de inferioridade deve ser tratado como uma mentira. Com certeza, sempre haverá pessoas tentando fazer com que você se sinta inferior, mas você só se sentirá inferior se assim o decidir.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Quanto mais você compartilhar de você, mais haverá para amar. Porém, isso só será assim se anteriormente você tiver cultivado virtudes e bons sentimentos em seu coração. Você fez isso? Então siga em frente!

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A preguiça é o maior pecado de nossa humanidade, porque através desse vício considera-se justo perder tempo. Tempo é a matéria-prima com que os sonhos humanos podem e devem ser realizados, como perdê-lo então?

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Há assuntos que seria melhor deixar de lado porque não levariam a lugar nenhum, a não ser a perder tempo precioso. Faça isso com a maior naturalidade do mundo, ainda que tal atitude se torne alvo de críticas.

PEIXES 20-2 a 20-3

A beleza, a verdade e a bondade são manifestações espirituais que raramente se encontram todas reunidas numa só pessoa. Não importa, você tem toda a eternidade para conquistar a integração dessas três virtudes.