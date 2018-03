'É Tudo Improviso' voltará em maio à grade da Band Escalado para cobrir as férias do "CQC", na Band, o programa "É Tudo Improviso" terminou sua temporada na semana passada, mas já foi confirmado na grade de programação da emissora. Os jogos de improvisação comandados pelo ator Márcio Ballas, do grupo de palhaços Jogando no Quintal, voltam em maio - ainda sem dia e horário definidos - após conquistarem uma boa fatia de audiência para a Band, com média de 4 pontos no Ibope. "Conseguimos colocar o programa dentro desse formato de auditório, que é uma característica da televisão brasileira, e ele funcionou", diz o diretor da atração, Tadeu Jungle.