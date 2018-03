E TUDO COMEÇOU COM TERNO E GRAVATA Durante décadas, o jazz se fez com roupagem e conduta sóbrias, a maior parte do tempo de terno e gravata, uniforme das big bands - as crooners de vestido longo. A roupa contava pouco nas bandas que marchavam pelas ruas de New Orleans, em paradas, enterros e piqueniques, ou tocavam à noite em bailes em espeluncas. Já os pianistas de bordel, com emprego garantido nas "casas" de Storyville - o maior parque de diversões sexuais do mundo - eram verdadeiros dândis. Ferdinand Joseph LaMenthe, famoso com o nome de Jelly Roll Morton, descreve os requintes da fatiota dos chamados professores: "Usavam um blazer azul e uma calça listrada justa como uma salsicha, nem dava para fechar o botão superior, presas a suspensórios berrantes, desnecessários, tão justa era a calça, um lado do suspensório sempre caindo solto para fora. A camisa aberta exibia uma camiseta de flanela vermelha. Caminhavam naquela ginga molenga aprendido à beira do rio. Eu morreria se não tivesse um chapéu Stetson na cabeça e sapatos feitos sob medida, com sola de cortiça e desenhos na ponta, onde muitos botavam pequenas lâmpadas elétricas, que faziam piscar com uma bateria escondida no bolso. Com a ponta do sapato piscando, aqueles bambas fisgavam a dona que quisessem...".