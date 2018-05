É tempo de retratar

Há uma overdose de documentários brasileiros nas salas de São Paulo. Estreou na sexta-feira da semana passada Um Lugar ao Sol, de Gabriel Mascaro, sobre pessoas que habitam em coberturas em três capitais brasileiras, incluindo o Recife, terra do diretor. É fácil fazer uma ponte entre este filme e outro que entra hoje - Família Braz - Dois Tempos, de Dorrit Harazim e Arthur Fontes. Afinal, ambos não apenas são distribuídos pela Vitrine como tratam da habitação. Oferecem diferentes testemunhos sobre a pirâmide social brasileira. Acima de tudo, colocam uma questão decisiva - a ética no documentário.

As outras estreias de documentários de hoje celebram a Belair, produtora que Rogério Sganzerla e Julio Bressane fundaram em 1970 e que, durante apenas quatro meses, de fevereiro a maio, lhes permitiu realizar obras importantes do cinema underground - ambos os autores sempre foram reticentes quanto ao uso do rótulo de marginais, aplicado a seus filmes. Noa Bressane e Bruno Safadi assinam Bel Air e o trabalho de resgate que propõem é essencial, trazendo à luz fotogramas que pareciam condenados ao esquecimento. A Belair sofreu a dura ação da censura do regime militar, mas num período incrivelmente curto sugiram sete filmes: A Família do Barulho, Barão Olavo, o Horrível e Cuidado, Madame, de Bressane; Copacabana, Mon Amor, Carnaval na Lama e Sem Essa, Aranha, de Sganzerla; mais A Miss e o Dinossauro, que ambos coassinaram.

Belair. Recuperação da obra de Rogério Sganzerla e Julio Bressane. Foto: Divulgação

Todos esses filmes se caracterizam por elipses e pela fragmentação narrativa, mas o mais forte talvez seja o estilo debochado de interpretação de Helena Ignez, mulher de Sganzerla, que serve mais ou menos como elemento unificador das produções da Belair. O terceiro documentário também trata do universo do cinema. É Chantal Akerman, de Cá, de Leonardo Luiz Ferreira e Gustavo Beck. A cineasta belga é uma das autoras mais exigentes da atualidade, e uma das menos conhecidas no País. Beck aproveitou sua vinda ao Brasil para uma retrospectiva, em 2009. Ele fez um vídeo no qual a diretora é entrevistada por Ferreira. Ambos depois levaram esse vídeo à casa de Chantal e retomaram a conversa. O filme trata de arte e vida, e expõe o pensamento da autora sobre o cinema. Câmera parada, intermináveis discussões - sobre a condição da mulher e os problemas gerais da sociedade -, Chantal tem como grande referência as pesquisas de linguagem e política de Jean-Luc Godard.

De volta a Dois Tempos, o documentário de Dorrit Harazim e Arthur Fontes foi o grande vitorioso da etapa nacional do É Tudo Verdade, em abril. Na época, o repórter observou que, embora permaneça na imprensa, Dorrit é cada vez mais cineasta. Dois Tempos marca um avanço considerável para a dupla de diretores, algo como um amadurecimento. Há dez anos, eles se uniram a outros jornalistas e cineastas, entre eles João Moreira Salles, para fazer uma série de retratos do povo brasileiro. Escolheram a família Braz, da Vila Brasilândia, de São Paulo. Uma década mais tarde, ambos tiveram a sacada - voltaram à família Braz e descobriram outra realidade. O poder de consumo da família, como da baixa classe média em geral, cresceu.

Chantal Akerman. Filme retrata a arte e a vida da rigorosa cineasta belga. Foto: Divulgação

Dois Tempos dá conta desse crescimento sem apelar para o viés sociológico. O que importa é a riqueza humana e a diversidade dos integrantes da família. O pai é mais descontraído, a mãe é empreendedora. Os filhos têm mais a cara dela. Todos possuem carros, símbolos da indiscutível ascensão social. Em Um Lugar ao Sol, o diretor valeu-se de um ardil para penetrar na casa daqueles ricaços e editou o material sem dar conta aos retratados. Dorrit e Fontes não manipulam - seu retrato da família Braz tem muito de afetivo. É um belo documentário, e um prêmio merecido no É Tudo Verdade.