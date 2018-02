E olha só quem encontrou a batida perfeita

Antes de ser incorporado ao Planet Hemp, fundou os Funk Fuckers, o projeto mais escrachado da sua carreira, espécie de antecessor do modelo consagrado pelo Mamonas Assassinas.

Com a morte de Skunk, um dos fundadores do Planet, BNegão entrou para a banda a tempo de participar timidamente do disco de estreia, Usuário (1995).

Sua veia mais filosófica no estilo de compor ganhou espaço no grupo e nos discos, em especial no A Invasão do Sagaz Homem Fumaça (2000), último de estúdio da banda. A virada de década marcou a independência do trio cabeça do Planet, com D2 alçado a astro e Black Alien e BNegão mantendo uma linha mais combativa, em consonância com a cena engajada. O racha estilístico gerou críticas de ambos os lados e se falou até em rompimento. BNegão ainda lançou álbum com o Turbo Trio em 2007. / E.B.