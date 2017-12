...E o Vento Levou vai virar musical em Londres

A partir de abril de 2008 o New London Theatre vai apresentar a versão musical do clássico do cinema ...E o Vento Levou, de 1939. Essa não é a primeira vez que o filme é adaptado para o gênero: em 1970 foi apresentada uma versão em Tóquio com o título Scarlett e dois anos depois ela foi levada para Londres. O caso de amor entre Rhett Butler e a caprichosa Scarlett O´Hara, do clássico romance da escritora norte-americana Margaret Mitchell, será adaptado para o teatro pelo diretor britânico Trevor Nunn. A versão da obra para o cinema, com Clark Gable e Vivien Leigh, superou em muito a popularidade do livro de Margaret. Em suas mais de três horas de duração, o filme conta a história de amor entre a rica herdeira Scarlett O´Hara e o jovem reppudiado por sua família Rhett Butler, tendo como pano de fundo os horrores da Guerra Civil norte-americana (1861-1865).