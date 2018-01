E o seu voto vai para...

Eu, particularmente, sou contra qualquer governo ficar mais de dez anos no poder. É tempo demais para a máquina se estabelecer e saber os atalhos todos para a safadeza.

Seja o PT na presidência ou o PSDB em São Paulo, sou a favor de mudar. Mas votar em quem? Converso com bastante gente e todos os argumentos que me dão contra algum dos candidatos pode ser usado contra todos os outros. Ah, mas fulano faz alianças escusas! Qual deles não tem alianças escusas? Ah, mas sicrano quando governou não sei onde não cumpriu metade do que tinha prometido. Quem cumpriu?

Eu acho raso dizer que são todos iguais, mas eles todos se esforçam para ser farinha do mesmo saco. Ah, mas beltrana é populista. Qual deles não é? Todos fazem as mesmas coisas, tentam agradar todas as igrejas, evitam falar seriamente sobre drogas, aborto, ou reformas.

Eu acho curioso quando falam, ah, mas a Dilma foi vaiada no estádio. Desculpe, na boa, qual foi a última vez que você viu um político brasileiro ser aplaudido pela massa? Todos são sempre vaiados. Com razão ou não. Ah, mas essa gestão é a pior de todas. Nunca vi ninguém comentar comigo: ah, mas esse prefeito agora é maravilhoso. Resolveu os problemas da cidade e lutou pelos direitos do cidadão. Toda gestão é péssima, os problemas permanecem e o político até faz coisas boas, mas deixa de fazer setecentas outras e faz mal quinhentas mais.

Enfim, se alguém de vocês puder me passar um dado novo sobre algum dos candidatos, por favor, faça, estou nesse momento no grupo dos indecisos e no grupo dos desesperançosos.

***

Agora é a minha vez de fazer campanha: A partir de semana que vem, estarei em cartaz em São Paulo, de sexta a domingo, no Teatro Frei Caneca, com o espetáculo Meu Passado me Condena - A Peça. Uma comédia romântica muito divertida.

Estão todos convidados!