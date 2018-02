Desperate Housewives se despede hoje da TV brasileira, com exibição do último e derradeiro episódio de sua 8.ª temporada pelo canal Sony. Vai deixar alguma crise de abstinência? Vai, como toda série que cumpre mais de quatro temporadas, mas, é bom conviver com a realidade de que as últimas duas safras amargaram audiência em queda, bem longe dos 21,6 milhões de espectadores que compareceram à estreia da 1.ª temporada e dos 120 milhões de espectadores calculados em todo o mundo em 2007, seu ano mais popular.

Desperate estreou em 2004, pronta para enxergar comicidade nas tragédias diárias enfrentadas por uma dona de casa da era atual, essa que é cobrada por organização doméstica, criação dos filhos e alguma competência profissional, sem deixar o corpinho esmorecer. Embora o universo da trama esteja localizado no subúrbio americano, ali nomeado como Wisteria Lane, o enredo alcançou identidade em todos os cantos do planeta e levou Desperate a faturar três Globos de Ouro, um dos prêmios mais importantes do audiovisual feito nos Estados Unidos. No Brasil, a RedeTV! chegou a se associar à Disney para a produção de uma versão local, que não passou da primeira temporada, mais por equívoco na escalação do elenco do que por problemas de script. Afinal, o original não perdeu o fôlego entre os assinantes de TV.

Humor negro não faltou, a começar pela narração da série, toda ostentada por uma morta que habitava a vizinhança de Wisteria Lane. Nesse período, foram 122 indicações para prêmios, 47 delas vencidas.

Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross e Eva Longoria vivem as quatro mulheres desesperadas que encerram a série, ao lado de Vanessa Willians e grande elenco. Hoje, o Sony reprisa o penúltimo episódio, Give me the Blame, a partir das 18 h, para só na sequência, às 19 h, levar ao ar a cena derradeira, Finishing the Hat, com participação especial da ex-Desperate Housewive, Dana Dellany.

O último episódio traz Katherine Mayfair (Dana Delany) de volta a Wisteria Lane. É ela quem oferece uma oportunidade de trabalho intrigante a Lynette - que poderia acabar com suas chances de reconciliação com Tom. Todas concordam em cuidar da Sra. McCluskey quando descobrem que ela quer morrer com dignidade em casa, e Susan chega ao seu limite quando Julie entra em trabalho de parto no momento mais inoportuno. Renee fica chocada ao descobrir que, com o casamento se aproximando, Ben foi parar na cadeia. Mais detalhes, somente vendo.

SÉRIE FATUROU

3 GLOBOS DE OURO

E 47 PRÊMIOS EM

8 TEMPORADAS