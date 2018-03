E o ator com cachê mais exagerado é... Eddie Murphy

Em sua lista anual, determinada pela disparidade entre o cachê dos astros e a bilheteria dos seus filmes, Murphy, que na década de 1980 era uma mina de ouro, com sucessos como "Trocando as Bolas" e "Um Tira da Pesada", substituiu Drew Barrymore no topo.

"A carreira de Murphy simplesmente desmoronou", disse a Forbes, citando os recentes fiascos de "Imagine Só!", "As Mil Palavras" e "O Grande Dave".

A Forbes calculou que, para cada dólar que Murphy ganhou em seus três últimos filmes, o retorno foi de apenas 2,30 dólares na bilheteria.

Murphy já havia ficado em segundo lugar no ano passado. O "top 5" deste ano foi completado por Katherine Heigl, Reese Witherspoon e Sandra Bullock, com "dividendos" de 3,40 a 5 dólares de bilheteria por dólar de cachê.

A Forbes comentou as "questionáveis" escolhas de Witherspoon, como participar, junto a muitos outros astros, da comédia romântica "Como Você Sabe", de James L. Brooks, um dos filmes com pior desempenho em 2010. Ele custou 120 milhões de dólares, sendo grande parte para os salários dos atores, e arrecadou meros 49 milhões.

O elenco incluía o premiado Denzel Washington, além de atores geralmente considerados apostas seguras nas bilheterias, como Adam Sandler e Ben Stiller.

"Os filmes de Washington vão bem na bilheteria, mas ele pode exigir um contracheque exagerado nesses filmes", observou a Forbes. Seu atual sucesso, "Flight", não foi incluído na lista deste ano.

Washington rendeu os mesmos 6,30 dólares de Sandler, cujas comédias a Forbes disse terem desempenho consistente, com exceções como "Cada Um Tem a Gêmea que Merece".

O mesmo vale para Stiller, que segundo a Forbes "ganha tanto dinheiro por filme que um erro pode fazer com que ele pareça excessivamente pago". Foi isso que aconteceu com "Roubo nas Alturas", em que ele contracenou com... Eddie Murphy.

Will Ferrell, que encabeçou a lista em dois dos últimos quatro anos e foi terceiro colocado há um ano, saiu da lista.

(Reportagem de Chris Michaud)