É o 1º neto de Roberto Marinho na direção

Paulo Marinho começou a trabalhar nas empresas do grupo em 1998, aos 21 anos, como estagiário de O Globo. Formado em Administração de Empresas pela PUC-RJ, passou dois anos no jornal da família, circulando entre marketing e redação. De lá, seguiu para o setor de novas mídias, na Globo Online. A etapa seguinte veio na área de orçamento da TV Globo, por um ano e meio, em apoio a uma série de produções. Era trainee. Herdeiro, mas trainee, sim, com orgulho.

"Nós (Organizações Globo) temos um programa para os acionistas, de formação de carreira, que prepara gerações dos membros da família que queiram trabalhar nos negócios do grupo", contou Marinho ao Estado, por telefone. No momento, um outro primo seu em primeiro grau, Roberto Marinho Neto, filho do presidente das Organizações Globo, o primogênito Roberto Irineu Marinho, participa desse mesmo programa e estuda pós-graduação em Administração de Empresas em Nova York.

Paulo Marinho concluiu seu MBA em Administração na Espanha. Também esteve por quatro anos na extinta Globo FM, como coordenador artístico, e no Marketing do canal Multishow, outra sintonia da Globosat, até assumir o Gloob. / C.P.