E LÁ ESTAVA LEO BROUWER DIANTE DE MIM Era uma noite fria do outono de 2009. Eu estava saindo do elevador de um hotel em Bruxelas, onde havia acabado de tocar com Omara Portuondo no Festival de Jazz daquela cidade, e me deparei com um casal em apuros. Falavam espanhol com um acento inconfundível e, para mim, absolutamente familiar, depois de oito anos trabalhando com Omara e de inúmeras viagens a Cuba. Os dois estavam ali, aparentemente em dificuldades, diante de uma estúpida engenhoca: uma dessas máquinas que ficam em hotéis e que te fornecem garrafas de água mineral, refrigerantes e chocolates. Ofereci ajuda e, quando o homem me olha, um pouco espantado com meu acento cubano, reconheço Leo Brouwer. Eu, um humilde e fervoroso amante do violão, estava diante de um dos grandes gênios desse instrumento e, mais além, da música. Em segundos, minha memória me arremessou aos longínquos anos 70, em uma sala do casarão da Pró-Arte na Rua Sergipe, em São Paulo, onde nós, estudantes de violão, lutávamos com seus Estudos Simples (uma enorme contribuição ao desenvolvimento técnico do violão) e mergulhávamos naquela música que transcendia a linguagem do instrumento e soava brilhantemente vigorosa, moderna, ousada, um vento novo soprando em nossa rotina de aspirantes a concertistas. Lá estava ele, diante de mim, humano, quase frágil naquela incapacidade de entender a geringonça moderna que se recusava a entregar-lhe a água mineral.