E fez-se o punk

Como aconteceu de um clube com o nome de CBGB (Country, Blue Grass and Blues) ficar conhecido como o berço do punk em Nova York? Só mesmo uma banda com o nome de Television para convencer o dono do local, Hilly Cristal, a desistir de apresentar as raízes da música americana e mudar radicalmente de canal sonoro. Os shows do grupo abriram precedentes, e a porta da casa, para um roll de ícones do pré-punk como Patti Smith, Heartbreakers, Ramones, Talking Heads e Blondie. Adiante o programa. Na próxima quinta, os fãs terão a oportunidade de conferir a versão século 21 do Television: o grupo se apresenta no Beco 203 como atração do festival Gig Rock. Na sexta, tocam no Beco de Porto Alegre. E não espere tela plana, apesar das guitarras interconectadas em som surround.

Reformulado depois da saída de Richard Lloyd, desta vez o Television aporta com o guitarrista Jimmy Rip - antigo colaborador no trabalho solo de Tom Verlaine e produtor de álbuns de Mick Jagger e Jerry Lee Lewis. Mas, segundo o frontman Tom Verlaine, o público vai ouvir a massa sonora de guitarras que é a marca do quarteto. "Ainda somos uma banda de guitarras Fender, todos gostamos daquela sonoridade." Ele já empunhou dos modelos Jazzmaster a Jaguar, e mais recentemente, uma Stratocaster. Com o baterista Billy Ficca e o baixista Fred Smith, faz shows esporádicos pelo mundo, enquanto trabalham em um álbum de estúdio, apesar de não haver previsão de lançamento. "Temos uma série de canções prontas. Esperamos lançá-las neste século se a natureza nos permitir viver tanto."

Para o show, Verlaine aposta em uma mescla. "Faremos uma mistura de coisas velhas, novas, improvisações. E esperamos incluir versões, como a famosa canção de ninar Psychotic Reaction", brinca, sobre a pioneira canção de garage rock lançada pelo Count Five em 1966. Ansioso pelo "calor" do público brasileiro, o artista que usa o sobrenome artístico do poeta simbolista francês Paul Verlaine comenta que a língua portuguesa soa bonita.

Banda fundamental da efervescente cena de rock underground de Nova York, o Television pavimentou o caminho para a revirada punk que estava por vir. O seminal álbum de estreia, Marquee Moon, recorrente em listas de melhores álbuns de rock de todos os tempos, não deixa dúvidas. Com uma sonoridade única, alia harmonias trabalhadas, letras poéticas e uma textura de guitarras que se cruzam desafiando o conceito de ritmo e solo. Tanto Tom Verlaine quanto Richard Lloyd solavam e tocavam bases rítmicas instigantes, em canções com o lirismo de Venus ou mais pesadas como See no Evil. Apesar de Verlaine encontrar dificuldade para se lembrar da fase de composição e gravação do álbum, ele revela algo sobre a altura do som: "Um dia, decidimos ensaiar em meu apartamento e colocamos colchões nas janelas. Mas mesmo assim a polícia chegou em dez minutos e olhou para nós como se fôssemos loucos."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sequência, lançaram o álbum Adventure, mas logo se separaram. Verlaine engatou uma carreira solo produtiva, apesar de discreta (o último álbum é de 2006, Songs and Other Things). Já com a banda The Million Dollar Bashers, onde toca com Lee Ranaldo, do Sonic Youth, participou da trilha sonora do filme I"m not There, sobre Bob Dylan. Foi no começo dos anos 1990 que ele reavivou o Television, quando gravaram um álbum.

Sobre o frenético balanço da Nova York underground dos anos 1970, ele comenta que a única banda punk de verdade que se apresentava no CBGB eram os Ramones. Amigo de Patti Smith, com quem namorou, Verlaine tocou em faixas célebres como Break it Up, do disco Horses. Sobre a época, ele fala pouco: "Eu tinha um apartamento de US$ 36 de aluguel por mês, a cidade era um lugar mais fácil de se viver em termos de luta pela sobrevivência." E as histórias? "Eu acho que vou escrever um livro sobre isso, então você precisa esperar."