E esse tempo que não firma

Dou mil reais pra quem puxar assunto comigo sobre o fim do BBB. Nunca achei que iria sentir tanta falta de papo de elevador. Meu reino por um “calor hoje, né?”. Inveja dos porteiros, que só respondem sobre o Corinthians e o tempo. Cadê aquele cara que sempre vem com o papo: já estamos em abril, já já é Natal? Eu só queria um dia conseguir não ouvir o nome Eduardo Cunha. Quero só um pouquinho de Panis et Circenses. Me dá uma hora de Pequeno Príncipe, que dou duas de Renan Calheiros. Já tô a favor do impeachment, só pra não ouvir mais a palavra Dilma.

Você abre o caderno de Esportes e tem esquema de corrupção na CBF. Abre o Caderno 2 e tem problema de desvio da verba da cultura. Abre o caderno Cidades e tem merenda, ou melhor, não tem merenda. Lula, Aécio, Alckmin, Dilma, Cunha, Renan, Maluf, socorroooooo! Cadê a Cantareira? Não tava secando? E o trânsito? Não era um problemão, gente?

A seleção brasileira tá em6.º lugar nas eliminatórias e isso não mexeu nem uma palha no coração do brasileiro! Nem filme blockbuster tá sendo lançado. O Moro ganhou fácil do Super-Homem e do Batman. Até os Dez Mandamentos não é mais notícia. A Odebrecht ganhou de Deus!!!! Veja bem, não quero dizer que isso tudo que esteja acontecendo não devesse nem que não seja benéfico para o País e a democracia, acho excelente podermos discutir e envolver grande parte da população, que sempre esteve adormecida e nunca ligou pra “essas coisas de política”. Mas é só porque não aguento mais ter que dar a minha opinião, sendo que ela sempre vai estar errada. Sempre sou Petralha pra uns e Coxinha para outros. Vamos decidir no par ou ímpar? Quem ganhar ganhou e a gente volta tranquilamente para o nosso “será que chove?” de sempre. Cadê aquele povo Nelson Rubens, sempre interessado numa fofoca de famoso, meu deus? Todo dia tem uma manifestação. Vamos combinar uma por mês? E vamos determinar cinco páginas de limite máximo sobre política para todos os jornais? Tá chato.

Aí tem PMDB, depois não tem mais PMDB, mas ainda tem porque o moço continua vice-presidente, uma coisa muito curiosa, inclusive. Aí, o Lula é ministro, aí não é mais ministro, e aí é, e aí não é... Parece que o País virou um grande GloboNews. Tô com medo de abrir minha gaveta e a Miriam Leitão sair de lá abraçada com o Arnaldo Jabor e o Chico Buarque. Vamos falar de política? Vamos! Vamos protestar, a favor ou contra? Vamos! Mas posso então só pedir para se, por acaso, você me encontrar na rua perguntar: E esse tempo que não firma?