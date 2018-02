É dia de Emy

É hoje que as séries de TV internacionais se submetem ao crivo do principal prêmio da televisão mundial. A 64.ª edição do Emmy Awards, concedido pela Academia de Artes e Ciências Televisivas norte-americana, será transmitida ao Brasil pelo Warner Channel, diretamente do Nokia Theatre, em Los Angeles, com apresentação de Jimmy Kimmel. A cena pelo Warner para o Brasil contará com comentários do jornalista Paulo Gustavo Pereira, uma bíblia no assunto.

Com sete indicações, incluindo melhor série dramática e de comédia, respectivamente, Downton Abbey (ITV) e Modern Family (da ABC, vista aqui pela Fox) lideram a lista principal. Mas Mad Men (HBO), indicada em cinco das categorias principais, alcança o recorde de 17 indicações com a soma dos itens técnicos nos quais é finalista. Ao lado dela no número de indicações entre as principais categorias está ainda American Horror Story.

Veja os principais candidatos:

Drama. Mad Men concorre ao prêmio de melhor série de drama, tendo como adversários Boardwalk Empire, Breaking Bad, Downton Abbey, Game of Thrones e Homeland.

Comédia. Modern Family, que faturou os dois últimos Emmys do gênero, enfrenta agora The Big Bang Theory, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm, Veep e Girls.

Ator de drama. Hugh Bonneville (Downton Abbey), Bryan Cranston (Breaking Bad), Michael C. Hall (Dexter), Jon Hamm (Mad Men), Damian Lewis (Homeland) e Steve Buscemi (Boardwalk Empire).

Atriz de drama. Glenn Close (Damages), Michelle Dockery (Downton Abbey), Julianna Margulies (The Good Wife), Kathy Bates (Harry's Law), Claire Danes (Homeland) e Elizabeth Moss (Mad Men).

Ator de comédia. Alec Baldwin (30 Rock), Don Cheadle (House of Lies), Louis C.K. (Louie), Jon Cryer (Two and a Half Men), Larry David (Curb Your Enthusiasm) e Jim Parsons (The Big Bang Theory).

Atriz de comédia. Zooey Deschanel (New Girl), Lena Dunham (Girls), Edie Falco (Nurse Jackie), Tina Fey (30 Rock), Julia Louise-Dreyfus (Veep), Melissa McCarthy (Mike and Molly) e Amy Poehler (Parks and Recreation).

A premiação começa às 21h, mas o Warner promete aquecimento de tapete vermelho desde as 20 h. Para quem está mais interessado no red carpet e nos modelões ali desfilados, a boa pedida é o canal E! Entertainment Television, que dá início às transmissões às 18 h, com o Countdown, no qual será possível rever o trabalho dos indicados. A partir das 19 h, aí sim, tem início o clássico Live from the Red Carpet.