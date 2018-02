'E aí, Comeu?' foi visto por 1,9 milhão de espectadores

Para Mazzeo, o cinema brasileiro está em fase de formação de público. "O fato da classe C estar indo mais ao cinema é muito significativo." Mas e as críticas negativas que o filme recebeu não afetaram a campanha do longa? "Não. A crítica não atrapalha. E já percebi que nada meu vai ser para crítico. Acho só uma pena que a crítica talvez pudesse ajudar neste momento, já que o cinema é uma das maneiras de se construir a imagem de um país", comenta Mazzeo, que em "E aí, Comeu?" vive o arquiteto Fernando, às voltas com uma adolescente por quem se apaixona.

"Veja este exemplo. Quando lancei o Cilada.com, um jornal publicou uma crítica em que dizia que o filme era uma pornochanchada, como se fosse algo negativo. Agora, com o E aí, Comeu?, o mesmo jornal publicou que o filme era careta, ''que saudade da pornochanchada''. Afinal o que querem?", brincou o ator. "Não acho que tenha só de haver drama no cinema, apesar de adorar dramas. Aliás, por exemplo, adoro os filmes do Cláudio Assis. E não sei por que ele tem de falar mal do meu filme. Todo mundo tem de fazer filme igual?", questiona, em menção às críticas que recebeu do diretor pernambucano, de "Febre do Rato". "Um filme como O Palhaço, por exemplo, que ele tenha feito mais de um milhão de espectadores me deixa muito feliz. O sucesso de um filme não significa o fracasso do outro. Não adianta julgar o E aí, Comeu? com a cabeça de Febre do Rato."

De olho no público da comédia brasileira, Mazzeo e o produtor Augusto Casé apostaram em um lançamento forte no primeiro fim de semana. "É a tendência de mercado e investimos nas mais de 500 cópias. Perdemos salas na segunda semana, mas mantivemos nossa média. E estamos nos mantendo", comenta Casé que, ao lado de Mazzeo, se prepara para produzir "Os Cara de Pau" (Leandro Hassum e Marcius Melhem) e "Muita Calma Nessa Hora 2". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.