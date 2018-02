'E aí, comeu?' atinge marca de 1 milhão E Aí, Comeu? atingiu a marca de 1 milhão de espectadores no fim de semana. Baseado na peça homônima de Marcelo Rubens Paiva e estrelado por Bruno Mazzeo, Marcos Palmeira e Emilio Orciollo Netto, o filme foi lançado em 22 de junho em 510 salas é a primeira produção nacional a conquistar a marca neste ano. E Aí, Comeu? conta a história de três amigos que tentam entender o papel do homem, diante da nova mulher. Com produção da Casé Filmes, e coprodução da Globofilmes, RioFilme, Telecine e Teleimage, o longa é dirigido por Felipe Joffily e tem distribuição conjunta da Paris Filmes, RioFilme e Downtown Filmes.