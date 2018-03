E a vitrine amplia o seu espaço

No dia 2, começou a segunda edição do projeto, com os filmes Pacific, de Jonathas Andrade, na sexta passada, e A Fuga da Mulher Gorila, de Felipe Bragança e Marina Meliande, a partir de hoje. Embora também seja distribuído pela Vitrine, Além da Estrada, de Charly Braun, outra estreia de hoje, não integra o projeto. Na terça, enquanto o repórter entrevistava o diretor Charly Braun e a atriz e produtora Guilhermina Guinle, Sílvia Cruz acompanhava o movimento a distância. Acostumada aos lançamentos pequenos, ela comemorava o fato de Além da Estrada estar tendo o que se pode chamar de lançamento "normal", ocupando o circuito em todos os horários, com cópias em película e projeção digital, em São Paulo, Brasília, Salvador, Porto Alegre e Campinas. Na próxima semana, o filme entra também no Rio.

O próximo filme a integrar o projeto das sessões alternativas será Os Monstros, do quarteto Pretti/Parenti. Pacific, já lançado, é basicamente um trabalho de montagem do diretor, que não coletou as imagens, mas deu uma unidade - e um conceito - ao material doméstico captado pelos integrantes de um cruzeiro marítimo com suas câmeras amadoras.