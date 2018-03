Dzi Croquetes vence festival Por votação popular, o filme Dzi Croquettes, de Tatiana Issa e Raphael Alvarez, venceu o In-Edit Brasil 2010 - Festival Internacional de Documentário Musical. O filme, com estreia prevista para o dia 4 de junho no Brasil, entra agora no circuito In-Edit de festivais, e os diretores viajarão a Barcelona para apresentá-lo. O documentário conta a trajetória do grupo carioca que mesclava dança e teatro e marcou o cenário artístico nos anos 70 com sua irreverência, humor e impacto visual.