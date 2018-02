DYLAN INTEGRARÁ ACADEMIA DE LETRAS Bob Dylan será laureado pela Academia de Artes e Letras americana. O cantor e compositor receberá o título de membro honorário da organização, em Nova York, em maio. Será a primeira vez que um ídolo do rock é honrado pelo grupo. Se Dylan aparecer, sua introdução será feita pelo escritor Michael Chabon, que foi eleito membro da Academia, no ano passado, e prepara um discurso entitulado "Rock 'n' Roll" para homenagear o cantor. Os artistas Richard Tuttle e Terry Winters, junto ao escritor Ward Just, também serão incluídos na organização de 250 pessoas, que elege novos membros após a morte dos titulares. / NYT