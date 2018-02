DVD tem estreia dos Beatles na TV

A gravadora Universal anunciou para hoje o lançamento mundial de um DVD duplo que recupera as imagens da estreia dos Beatles na televisão norte-americana. Trata-se de uma compilação da íntegra das apresentações da banda durante quatro programas Ed Sullivan Show, entre 1964 e 1965. The Complete Ed Sullivan Show foi remasterizado e, além de ter a publicidade original, traz material inédito, segundo a gravadora. Os quatro beatles aparecem falando entre todas as canções, se movimentando no palco e brincando com a plateia. Em 9 de fevereiro de 1964, 73 milhões de telespectadores assistiram à primeira aparição dos Beatles nos Estados Unidos. / EFE