DVD de ‘Sentido da Vida’ mostra outro encontro dos integrantes do Monty Python Mais informalmente, os cinco integrantes do Monty Python se reencontraram para um documentário que figura como extra no Blu-Ray do longa O Sentido da Vida, lançado agora pela Universal (R$ 49,90). É hilariante – com Eric Idle falando por meio de um monitor de TV (ele estava em Los Angeles enquanto os amigos se reuniram em Londres), eles gastam os primeiros 15 minutos jogando conversa fora. É mais engraçado que qualquer comédia em cartaz na cidade.