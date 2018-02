DVD de Cordel Encantado chega em junho Primeiro lançamento da Globo Marcas entre as novelas mais recentes, Cordel Encantado, vista há apenas dois anos, estará disponível em DVD até junho, com pouco mais de 30 horas distribuídas em dez discos. A reedição vem sendo feita pelas próprias autoras do folhetim, Duca Rachid e Thelma Guedes, e requer mais trabalho que as novelas antigas, cujo ritmo era mais lento e propício ao corte.