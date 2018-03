DVD com início da carreira da banda Kiss chega ao País

Em uma dessas entrevistas, no Mike Douglas Show - o talk show de maior prestígio dos Estados Unidos, em 1974, um esquálido Gene é jogado às feras. Antes de a banda apresentar "Firehouse", o linguarudo é sabatinado por perguntas como ?sua mãe está assistindo??, ?você é um morcego??. Gene responde ?sou o diabo encarnado?, enquanto a plateia ri. No encarte do DVD, Gene, Ace, Paul e Peter (o baterista) comentam cada programa de TV, concerto e clipe promocional.

A primeira apresentação é de 1974, na Long Beach Arena. Imagem e som amadores, com o apelo desta ser uma das primeiras apresentações do Kiss filmadas. ?Um dos meus melhores amigos assistiu e me disse após o show que eu deveria procurar outra profissão, que ele nunca havia visto nada tão ruim?, escreve Stanley no encarte. Outro momento marcante é a entrevista do grupo para o programa Don Kishner?s Rock Arena, em que os integrantes são entrevistados no camarim enquanto se pintam antes de uma apresentação.

O terceiro DVD conta com ?apenas? um show gravado em Largo (Estados Unidos), em dezembro de 1977. Se os shows do Kiss continuavam a arrastar multidões - haviam batido o recorde de público dos Beatles no Budokan, em Tóquio, em fevereiro daquele ano -, as vendagens dos seus discos não correspondiam ao tamanho do sucesso ao vivo. Para piorar, o relacionamento entre seus integrantes ia de mal a pior. As informações são do Jornal da Tarde.