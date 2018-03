Dustin Hoffman vai dirigir longa O ator Dustin Hoffman, duas vezes ganhador do Oscar, vai fazer sua primeira direção de um longa-metragem, Quartet, que começou a ser rodado esta semana, na Inglaterra. A informação foi divulgada ontem pelo jornal The Guardian. O longa, baseado em uma obra de teatro de Ronald Harwood, será filmada em nove semanas. O mesmo autor havia escrito o roteiro de O Pianista, premiado no Oscar. Hoffman, de 74 anos, faz sua estreia como diretor contando com um elenco de veteranos atores britânicos. O enredo trata de cantores de ópera aposentados que tentam arrecadar fundos para sua residência durante o aniversário de Verdi. / EFE