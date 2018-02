Dustin Hoffman e Led Zeppelin recebem homenagem do Kennedy Center

O premiado ator Dustin Hoffman, o apresentador de TV David Letterman e a banda Led Zeppelin estão entre os sete artistas a serem homenageados neste ano pelo Kennedy Center, segundo anúncio feito nesta quarta-feira, 12, pela instituição.

O músico de blues Buddy Guy e a bailarina Natalia Makarova também serão homenageados. Além da homenagem conjunta ao Led Zeppelin, haverá menções também a integrantes individuais: o baixista e tecladista John Paul Jones, o vocalista Robert Plant e o guitarrista Jimmy Page.

Na ativa desde os anos 1970, o Led Zeppelin é responsável por sucessos como Stairway to Heaven.

"Com seu extraordinário talento, criatividade e tenacidade, os sete Homenageados do Kennedy Center em 2012 têm contribuído significativamente para a vida cultural da nossa nação e do mundo", disse David Rubenstein, presidente da entidade.

As cerimônias de entrega das homenagens aos indicados pelo Kennedy Center são consideradas o ponto alto da temporada cultural na capital norte-americana.

As Homenagens do Kennedy Center foram criadas em 1978, e entre ganhadores no ano anterior estão os cantores Aretha Franklin, Barbra Streisand e Luciano Pavarotti, a atriz Carol Burnett, o cantor e compositor country Willie Nelson e a apresentadora de TV Oprah Winfrey.