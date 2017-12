Duro de Matar lidera lista de melhores filmes de ação

Duro de Matar, estrelado por Bruce Willis, foi considerado o melhor filme de ação da história pela revista Entertainment Weekly, duas semanas antes de o último filme da série, Duro de Matar 4.0, chegar aos cinemas. A revista publicou na quinta-feira, 14, uma lista dos 25 melhores filmes de ação selecionados por seus redatores e editores, cobrindo uma larga gama de filmes: desde As Aventuras de Robin Hood, de 1938, até Os Sete Samurais (1954), de Akira Kurosawa (6.º na lista) e o filme de animação computadorizada Os Incríveis (25.º). A aventura espacial Aliens ficou em segundo lugar, seguido de Os Caçadores da Arca Perdida, Mad Max 2 - A Caçada Continua e Matrix. Bruce Willis Mas foi Duro de Matar, de 1988, estrelado por Bruce Willis no papel do policial de Nova York John McClane combatendo terroristas num arranha-céus de Los Angeles, que a equipe da revista considerou o filme insuperável. O filme arrecadou US$ 138 milhões em todo o mundo e transformou Bruce Willis em um grande astro do cinema. Após o lançamento do longa, em 1990 e 1995 foram apresentadas duas seqüências, Duro de Matar 2 e Duro de Matar - A Vingança. Último não entrou O quarto filme, Duro de Matar 4.0, chega aos cinemas americanos em 27 de junho, e desta vez McClane vai salvar o mundo de um gênio maluco que prepara um ataque digital contra as redes computadorizadas. Uma representante da Entertainment Weekly disse que a lista foi compilada sem levar em conta o lançamento de Duro de Matar 4.0 ou sua própria entrevista com Willis, que chega às bancas nesta sexta-feira. Alguns dos filmes mais recentes incluídos na lista são Homem Aranha 2 e Kill Bill - Volume 1, enquanto os títulos mais antigos abrangem desde 007 Contra Goldfinger, de 1964, até Operação Dragão, de 1973, com Bruce Lee.