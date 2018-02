Duras conta tudo e Arnold dança tango

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1957. Direção de Victor Lima, com Mazzaropi, Glauce Rocha, Celeneh Costa, Francisco Dantas.

Embora o programa do horário Mestres do Riso vise a resgatar o humor de Mazzaropi na sua fase pré-jeca, o verdadeiro resgate é de Glauce Rocha. Mazza trabalha no zoológico e faz da girafa a sua confidente. Glauce vai descobrir que bom homem ele é. A grande atriz de teatro e cinema morreu em 1971, aos 38 ou 41 anos (há controvérsia), Reprise, preto e branco, 89 min.

O Fada do Dente

13H50 NA GLOBO

(Tooth Fairy). EUA, 2009. Direção de Michael Lembeck, com Dwayne Johnson, Ashley Judd, Stephen Merchant, Seth Macfarlane, Julie Andrews.

Dwayne 'The Rock' Johnson faz uma pausa nos seus heróis violentos e vira jogador forçado a passar uma temporada como 'fada do dente'. Sob a orientação da 'anja' Julie Andrews, ele aprende a ser um homem melhor. O tom é de comédia. Reprise, colorido, 101 min.

Marguerite, Tal Como Ela É

15 H NA CULTURA

(Marguerite, Telle Qu'en Elle-Même). França, 2003. Direção de Dominique Auvray.

Um documentário revelador sobre Maguerite Duras, no qual a famosa autora - romancista, roteirista e diretora - se abre para a diretora Dominique Auvray, que montou vários de seus filmes a partir de meados dos anos 1970. Reprise, colorido, 60 min.

Ruta de la Luna

22H30 NA TV BRASIL

(Ruta de la Luna). Panamá, 2011. Direção de Juan Sebastián Jácome, com Jimmy David Suárez, Luis Gotti.

Ser diferente, e na pele. Um jovem albino e seu pai mulato - um ex-lutador de boxe - superam divergências e aprendem a se conhecer (e amar) no quadro de uma sociedade que não tem muito respeito pela diversidade. Ficção com cara de documentário, e vice-versa. Inédito, colorido, 75 min.

A Trama do Olhar

3 H NA TV BRASIL

Brasil, 2010. Direção de Glória Albues.

No interior de Mato Grosso, duas equipes - uma de índios - trocam olhares. Parece desdobramento do programa anterior, já que, na essência, o que aqui está em discussão é o respeito pelo outro. Reprise, colorido, 52 min.

Police Story 2, Codinome Radical

15H30 NA REDE BRASIL

(Ging Chaat Goo Si Juk Jaap). Hong Kong, 1988. Direção e interpretação de Jackie Chan, com Maggie Cheung.

Jackie Chan faz policial que caça traficantes responsáveis pelo sumiço de sua amada. Ela é a estrela de Wong Kar-wai, Maggie Cheung. Quer motivo melhor para ver o filme? Reprise, colorido, 92 min.

True Lies

0 H NA GLOBO

(True Lies). EUA, 1994. Direção de James Cameron, com Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Charlton Heston.

Arnold Schwarzenegger esconde da mulher (Jamie Lee Curtis) que é espião da CIA. Para quem ama o diretor Cameron, é questão de honra - este é um de seus maiores filmes. Pode não ser, mas tem uma grande cena - o tango. Reprise, colorido, 141 min.

Educação

2H05 NA GLOBO

(An Education). EUA/ Inglaterra, 2009. Direção de Lone Scherfig, com Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Olivia Williams, Alfred Molina.

Carey Mulligan é excepcional como garota que, nos anos 1960, descobre a possibilidade de uma vida libertária com homem maduro. O problema é - quais são as reais intenções dele? A diretora Lone Scherfig baseou-se no relato autobiográfico da jornalista Lynn Barber. Embora seja ficção, seu filme documenta as mudanças na sociedade da época. Inédito, colorido, 100 min.

O Mistério do Triângulo das Bermudas

2H35 NA REDE BRASIL

(The Triangle). Reino Unido/ EUA, 2005. Direção de Craig R. Baxley, com Eric Stoltz, Catherine Bell.

Bilionário contrata equipe para investigar os segredos que cercam o chamado 'triângulo das Bermudas'. Como ficção, o filme mais confunde que esclarece. Reprise, colorido, 160 min.

TV Paga

Mamute

20H10 NO TELECINE CULT

(Mamouth). França, 2010. Direção de Gustavo Kervern e Benoit Délepine, com Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Yolande Moreau.

Gérard Depardieu faz velho motoqueiro que volta à estrada em busca de documentos para validar seu pedido de aposentadoria. Reprise, colorido, 97 min.