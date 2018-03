Durante transmissão, Galvão discute com diretor de Esportes

Durante a final da Copa América de Futebol, uma discussão entre o locutor da Rede Globo Galvão Bueno e o diretor de Esportes Luiz Fernando Lima abalou os ânimos da emissora. Enquanto o jogo entre Brasil e Argentina era transmitido, os dois teriam discutido o fato de Galvão não ter sido enviado para a Venezuela para narrar a partida. Ambos estavam no estúdio escolhido para as narrações dos Jogos Pan-americanos no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da Globo, o desentendimento foi "normal" por conta do "estresse de uma transmissão ao vivo". Após a briga, causada, de acordo com a Globo, por "pontos de vista diferentes", Galvão Bueno e Luiz Fernando Lima foram, juntos, em clima de paz, jantar na casa do locutor Arnaldo César Coelho.