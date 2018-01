DUPLA PREPARA ESPETÁCULO NA BROADWAY

No conteúdo, cláusulas curiosas, como a proibição de se manter contato, durante essa fase, entre os artistas brasileiros e o produtor americano, Stephen Byrd. Finalizada a parte burocrática, Möeller e Botelho têm agora dois meses e meio para entregar o primeiro tratamento do roteiro. De posse do texto, os americanos iniciam o processo de viabilização financeira, ou seja, calculam em detalhes os custos da produção, como cenários, figurinos, quantidade de atores e músicos, enfim, todos os requisitos que vão apontar a quantia exata do investimento.

Somente a partir daí é que começa o processo de seleção, ensaio e, finalmente, a estreia, que deve ocorrer provavelmente no próximo ano. "Ainda não foi definido o local, mas as possibilidades são Nova York, Chicago ou Londres", conta Botelho.

Enquanto isso, a dupla brasileira cuida dos últimos detalhes de Como Subir na Vida Sem Fazer Força, outro divertido musical que estreia no dia 8, no Teatro Oi Casa Grande, no Rio, estrelado por uma dupla de comediantes da pesada: Luis Fernando Guimarães e Gregório Duvivier. "Será o trabalho em que mais investiremos na interpretação", adianta Botelho. / U.B,