Dupla Marcos & Belutti faz show na quinta-feira A dupla Marcos & Belutti apresentará na quinta-feira, em São Paulo, show com músicas do DVD "Sem me controlar - Ao Vivo". De acordo com a assessoria de imprensa do Villa Country, eles deverão tocar as músicas "Será que vai rolar", "Nova namorada" e "Sem me controlar". Deverão ainda relembrar clássicos da música sertaneja e eternos hits, como uma versão especial de "Whisky a go go". O show será realizado no Villa Country, que fica na Av. Francisco Matarazzo, 774 - Parque da Água Branca, São Paulo, telefone 3868 5858.