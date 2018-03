Dupla Digitalism é atração do Skol Beats em setembro

Depois de uma longa e ansiosa espera, chega ao Brasil para o Skol Beats 2008, no dia 27 de setembro, a dupla alemã Digitalism, um dos melhores grupos de música eletrônica da atualidade. Eles são a principal atração internacional do festival, ao lado dos franceses do Justice e dos DJs Agoria, Armin Van Buuren, Dubfire, Steve Angello, Sebastian Ingrosso e do grupo Pendulum. O local da mostra será escolhido pelo público em votação na internet, cujo resultado será conhecido no fim de julho (nesta terça-feira, 1, começa a votação para os VJs que participarão do maior festival de eletrônica do País). Em outubro do ano passado, o Digitalism cancelou sua vinda ao Nokia Trends Mob Jam, que aconteceria no Clash Club, alegando que um dos integrantes estava "exausto", segundo comunicado de Brad Owen, agente da The Windish Agency LLC, que cuida dos contratos da banda. "Eu estava muito doente, não dava para fazer os shows e a gente teve de cancelar todo o resto da turnê", explicou Jens Moelle, uma das metades da dupla Digitalism (a outra é Ismail Tuefekci). "Mas agora a gente finalmente está indo, e vai ser muito bom." Antecipando o repertório, Jens Moelle disse que o grupo deverá tocar no Brasil material de seu disco mais recente, Idealism (2007), além de coisas novas, que compuseram recentemente, e também algumas músicas "surpresa", coisas que mostrem influência brasileira, para seus fãs aqui. Ele mencionou duas cantoras que seus amigos brasucas recomendaram na Europa: Daniela Mercury e Ivete Sangalo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.