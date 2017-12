Dupla Chitãozinho & Xororó lança 31º álbum da carreira Chitãozinho e Xororó fazem música sertaneja, certo? Errado. Pelo menos o novo disco de inéditas da dupla "Se For Pra Ser Feliz", 31º da carreira, está mais para pop do que para sertanejo. As participações de Andreas Kisser, do Sepultura, e também da banda de rock Fresno, além de Junior, filho de Xororó, e Lucas Lima, genro, deixaram os arranjos mais agressivos. "É para a galera mais jovem dar uma sacada no que a gente está fazendo", diz Chitãozinho, cheio de gírias.