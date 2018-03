Dupla adapta clássicos do heavy metal para viola caipira

O projeto, que começou despretensiosamente em 2007, deu origem ao CD "Moda de Rock", lançado agora pelo selo Folguedo. O disco fez tanto sucesso que a tiragem de 1 mil cópias já se esgotou. "Já mandamos prensar mais 1 mil", avisa Vignini. O álbum vem com 11 músicas. "In the Flesh", do Pink Floyd, por exemplo, virou uma valsinha nas mãos de Vignini e Zé Helder. Já "Aces High", do Iron Maiden, e "Master of Puppets", do Metallica, ganharam uma levada de pagode de viola. O repertório conta ainda com Beatles, Jimi Hendrix, Megadeth, Sepultura, Jethro Tull e Ozzy Osbourne. "O público do heavy metal é igual ao da moda de viola. Ambos são radicais e colecionadores", analisa Vignini. "O disco está chegando primeiro na mão da molecada do heavy metal, que é mais antenada com a internet".

O violeiro-metaleiro Vignini não se preocupa com possíveis críticas de que estaria profanando a viola com músicas de heavy metal. "Nunca rolou essa profanação. Acho que o ponteado do Tião Carreiro tem a mesma energia que um solo do Jimi Hendrix. Não separo esse tipo de coisa."

"Moda de Rock" foi masterizado nos estúdios de Abbey Road, em Londres, onde Beatles e Pink Floyd já gravaram. A escolha do repertório foi feita a partir das canções que marcaram a adolescência de Vignini. "Tem tanta música que já estamos pensando em fazer um Moda 2", diz. O músico, no entanto, alerta que, ao adaptar para a viola, é preciso abrasileirar os ritmos. "O caboclo da roça, que nunca ouviu heavy metal, vai achar que está ouvindo uma moda de viola mais elaborada".

"Moda de Rock" é um álbum em que os clássicos do heavy metal viram moda. Mas o contrário - transformar o modão em rock - já foi feito pelo próprio Vignini. Esse som pode ser conferido em outro disco, "Empreitada Perigosa", em que ele e Zé Helder, junto com a banda Matuto Moderno, deram uma roupagem rock a modas de viola. Uma miscelânea para ninguém botar defeito. As informações são do Jornal da Tarde.