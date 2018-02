DUO SE APRESENTA EM SÃO PAULO As apresentações do duo malinês Amadou e Mariam (o casal de cantores cegos Mariam Doumbia e Amadou Bagayokogira), que fazem parte da programação da Festa da Francofonia, estão mantidas. Os shows no Sesc Pompeia acontecem nos dias 21 e 22 de março, às 21h30. O duo cancelou sua participação no festival Lollapalooza de Santiago, no Chile, no dia 7 de abril. Os ingressos para a apresentação em São Paulo estão à venda em todas as unidades do Sesc. Outras informações sobre este evento e a programação completa do projeto estão no site http://www.aliancafrancesa.com.br/francofonia2013/.