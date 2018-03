Duo de piano e violino no CCSP Começa hoje, às 20 horas, no Centro Cultural São Paulo, o projeto Terça na Praça, com a presentação duo de piano e violino formado por Juliana D'Agostini e Emmanuele Baldini. No repertório do concerto, estão composições do brasileiro Heitor Villa-Lobos, do italiano Nino Rota e César Franck. A apresentação será gratuita, em um palco montado bem no centro da biblioteca do CCSP (Rua Vergueiro, 1.000, telefone 3397-4002). O encontro inédito entre a jovem pianista Juliana, de 25 anos, e o experiente violinista italiano Emmanuele Baldini, de 40 anos, será uma prévia do CD que a dupla prepara para o segundo semestre deste ano.