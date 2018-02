Duo alemão de discopunk, Digitalism, faz única apresentação

Formado por Jens Moelle e Ismail Tufekci, o duo alemão Digitalism traz a sua inspiração discopunk -dance com uma levada um pouco soturna, lembrando o punk- para o Nokia Trends Mob Jam, que acontece no dia 6 de outubro, no Clash Club. Muito comparados com o grupo francês Daft Punk, a dupla já produziu remixes para o Depeche Mode, precursores das primeiras batidas do dance music, e para modismos mais recentes, na crista da onda da chamada new rave, com o Klaxons. Embalados pelo sucesso de remixes - que fazem muitos DJs tornarem produtores -o duo já chegou corroborado por nomes bem conhecidos, como o Justice, que tem uma formação bem semelhante, e pelo The White Stripes, com versão para hit Seven Nation Army. Digitalism promete trazer faixas do disco Idealism, recém-lançado pelo selo Kitsuné. Nele, Jens e Ismail juntaram EPs, álbuns com um único single, que já estavam bombando nas pistas -como Jupiter Room e Zdarlight. A expectativa é que, além dos hits, o live venha acompanhado de samples para virar a música sem deixar o ritmo cair. Festa Outras atrações do festival são o DJ Luke, que abre a pista às 23 horas; seguidos de Gil Bárbara e Phillip A., dois DJs que há tempos vêm se especializando em novos sons de discopunk e new rave. A produção também conta com uma interação especial, que apresenta o conceito de "Music Soul": projeções luminosas, guiadas por sensores de movimento humano que pretendem simular a aura de quem estiver dançando. Digitalism. Nokia Trends Mob Jam - Clash Club. DJs Luke, Gil Bárbara e Phillip A. 06 de outubro de 2007, a partir das 23h. Ingressos: R$60,00 Informações e reservas de camarotes pelo telefone 3661-1500. Clash Club - Rua Barra Funda, 969, Barra Funda, SP. www.clashclub.com.br