Duelo de vovôs esquenta o paredão triplo do Big Brother 9

Nesta terça-feira à noite, o público confere o segundo paredão do Big Brother Brasil 9 e, pela primeira vez na história do programa, duas pessoas da terceira idade lutam por um lugar na casa. Nesse paredão "maduro", o radialista Norberto, 63 anos, (emparedado por oito votos da casa) e a promotora de eventos Naiá, 61 anos, (na berlinda por causa do Big Fone) ainda disputam os votos para ficar na casa com Ana Carolina (indicada pelo líder Newton), 24 anos. Mas, a julgar pela repercussão da internet, os mais velhos é que estão mais perto de deixar a morada. Em um dos sites que promove votação, ontem à tarde, a loirinha estava com apenas 8% dos votos, enquanto Nonô liderava a saída com 53% e Naiá levava 38%. Mesmo como segunda mais votada no paredão, os familiares de Naiá estão confiantes. ?Tem gente que não aguenta escutar a verdade, mas a Naiá é sincera e acho que isso vai fazer a diferença?, opina o genro Wander Luís Souza. A família de Ana, por sua vez, torce para que a produção do programa aposte em um paredão inovador. "A produção poderia colocar para fora da casa duas pessoas de uma vez. O (Pedro) Bial bem que já insinuou isso. A Ana precisa ficar na casa, a indicação dela foi muito injusta. O Newton só a indicou porque é um imaturo. Já a Naiá e o Nonô precisam sair o quanto antes, eles estão metendo os pés pelas mãos", opina o irmão de Ana, Samuel Martins Madeira. Mas, se for para escolher entre os dois "tiozinhos" da casa, a família de Ana Carolina aposta na saída de Naiá. 'Ela é a pior. Enquanto a Ana se coloca como fiel escudeira dela, ela joga pelas costas da minha irmã", diz Samuel. Em defesa da vovó, seu genro enfatiza que a razão de as pessoas "encanarem" tanto com Naiá é a sua sinceridade. 'Muita gente se faz de hipócrita para 'agradar' ao público e esse não é o perfil dela. A Naiá fala tudo na cara, o problema é que alguns se fazem de injustiçados quando escutam a verdade." As informações são do Jornal da Tarde.